La jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, visitó la Biblioteca Popular Enrique del Valle Iberlucea y el Club Honor y Patria.

Estas obras se enmarcan en la política permanente de trabajo junto con las instituciones de la comunidad. Durante su recorrida, Magdalena Sierra remarcó la importancia de “que tengan las mejores instalaciones, porque eso permite que los más chicos aspiren a lo mejor y esa igualdad de oportunidades siempre la logra el Estado eficiente”.

La Biblioteca Popular Enrique del Valle Iberlucea es una institución que tiene más de 100 años y hoy cuenta con talleres y actividades, además de horarios para retirar material de consulta. Se realizaron trabajos en la fachada, pintura interior, iluminación y arreglos en el salón. La inversión fue de $12 millones de pesos. “La verdad es que ha cambiado la institución y eso es muy bueno para la zona, le da otra vida”, enfatizó la jefa de Gabinete en su visita.

El Club Honor y Patria construyó la nueva cancha multideportiva, puso en valor la fachada y realizó trabajos de pintura interior con una inversión de más de $74 millones de pesos. El referente del espacio sostuvo que “esta obra se hace con la ayuda del Estado, nosotros no podemos afrontar estos gastos, mucha gente dudo, pero gracias al gobierno municipal esto es un hecho”.

Fundado en el año 1935, el Club Honor y Patria tiene distintas actividades deportivas que lo posicionan como un espacio vital para los vecinos del barrio. Magdalena Sierra charló con los vecinos presentes sobre la necesidad de resistir frente al gobierno nacional y llegar al 2027 ya que “no es lo mismo un Estado que incluye y que busca lo mejor frente a Milei que solo quiere a sus amigos”.

Según la Encuesta Nacional de Clubes realizada por Táctica, el 75% de los clubes chicos y medianos aumentó su cuota social por debajo de la inflación, lo que complica la situación económica de los mismos. Aunque la mayoría de los clubes ampliaron su oferta de actividades para atraer más socios, no es suficiente ya que el Gobierno Nacional redujo un 61.4% su apoyo a los clubes en comparación con 2023.

--