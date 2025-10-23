Lo encabezó la jefa de Gabinete de la ciudad, Magdalena Sierra, quien recalcó: “Hace años que en Avellaneda trabajamos en políticas de género e igualdad hacia las mujeres y diversidades”.

La jornada de debate y reflexión se llevó adelante en el Parque La Estación y busca poner en valor el rol de las mujeres en la construcción de clubes más igualitarios, que las incorporen en sus comisiones directivas y en la toma de decisiones de la vida institucional. “Pasamos tanto tiempo dentro de las instituciones que a veces no podemos encontrarnos con otras mujeres de otros clubes, pero en los últimos años nos dimos cuenta de que no hay lugar en el que no podamos participar”, expresó Magdalena Sierra.

Este trabajo se suma a otras líneas de acción en materia de género con los clubes de barrio de la ciudad, uno de los puntos en los que se hizo énfasis es en la necesidad de construir protocolos de acción para situaciones de violencia por motivos de género que ya han incorporado algunas de las comisiones directivas de las instituciones.

A partir de actividades de debate se pusieron en común las experiencias de cómo cada uno de los clubes lleva adelante su labor en materia de género. “Nuestro trabajo con las instituciones no es solamente la entrega de subsidios para infraestructura, nuestras sociedades están cada vez más complicadas por este gobierno nacional”, continuó la jefa de Gabinete y destacó la importancia de generar más espacios donde se definan estrategias comunes para trabajar sobre las problemáticas. También invitó a pensar lo difícil que sería ser comisión directiva de un club con un Estado ausente, por lo que es importante poner en valor el trabajo que se hace en diferentes áreas del municipio de Avellaneda.