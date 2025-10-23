Grupo L fue distinguido con el Premio a la Innovación VISA – LA NACION 2025 en la categoría “Innovación al Servicio de la Comunidad”, en reconocimiento a su programa Compre PyME, una iniciativa que impulsa el desarrollo de pequeñas unidades productivas, cooperativas y PyMEs argentinas a través de un modelo de compras inclusivas y sostenibles.

La entrega del galardón tuvo lugar el miércoles 22 de octubre en las oficinas del diario LA NACION, en Vicente López, y contó con la participación de Marcelo Delbarba, director de Relaciones Institucionales de Grupo L, quien recibió el premio junto a los finalistas de las distintas categorías, en una ceremonia que celebró la innovación como motor de transformación social.

“Este reconocimiento es el resultado del compromiso y el trabajo de todos los que hacemos Grupo L día a día y en distintas regiones de nuestro país. La magnitud y alcance de nuestras operaciones conllevan también una gran responsabilidad, la de ofrecer un impacto positivo y promover el desarrollo de las comunidades donde estamos presentes”, aseguró Marcelo Delbarba.

“El triple impacto está en el ADN de la compañía, desde la dirección hacia el resto de los niveles. A través de nuestros programas de inclusión y sostenibilidad, trabajamos incansablemente para que nuestro negocio crezca cuidando el impacto ambiental y ofreciendo oportunidades para quienes nos rodean”, agregó Eugenia de la Torre, coordinadora de Prensa, Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de Grupo L.

Con casi 50 años de trayectoria, Grupo L es una compañía familiar 100% nacional que brinda soluciones integrales para empresas en todo el país, con tecnología de vanguardia, sólida capacidad logística y el compromiso de 7.000 colaboradores que ofrecen calidad y eficiencia a más de 500 clientes nacionales, regionales e internacionales.

Desde su creación en 2018, Compre PyME se consolidó como una herramienta de desarrollo económico y territorial. El programa articula con más de 450 PyMEs y cooperativas de 15 provincias argentinas, generando empleo digno y fortaleciendo economías regionales mediante precios diferenciales, acompañamiento técnico y alianzas público-privadas.

Solo en 2024, las compras bajo este esquema representaron el 29% del total de proveedores del Grupo L, con un volumen de más de $79.000 millones. A su vez, el enfoque sustentable del programa promueve la producción de cercanía, mejora la eficiencia logística y reduce la huella ambiental.

Este reconocimiento refuerza el liderazgo de Grupo L en la construcción de un modelo de negocio que integra el propósito social, ambiental y económico, demostrando que la innovación también puede transformar comunidades.