Tras asumir como titular del consorcio portuario Mónica Litza impulsa una reestructuración que es rechazada por la Unión de Personal Superior Ferroviario (UPSF), el gremio que nuclea a los gerentes desplazados. Situación por la que UPSF convocó para este martes a una movilización "en solidaridad a los compañeros de carrera del Consorcio Dock Sud" y "por la defensa de la carrera administrativa".

"No mencionan despidos porque no hay ninguno", señalaron a LPO cerca del directorio portuario, donde sostienen que tampoco se tocará la carrera administrativa de los desplazados ya que solo se trata de un cambio de funciones.

Asimismo, desde Dock Sud sostienen que la marcha es motorizada por el ex miembro del directorio Leonardo Salom, quien conformó el sindicato UPSF tras perder la interna y ser expulsado del gremio de los trabajadores jerárquicos Apdfa.

Fuentes cercanas a la nueva conducción del consorcio manifestaron a LPO que "no se despidió a nadie y no hay ningún agravio desde el punto de vista laboral". Y agregaron que UPSF no cuenta con personería jurídica en la seccional que abarca al puerto. "Están invocando una representatividad que no tienen", agregaron.

"La movida que hacen no es por una reivindicación de los trabajadores sino para seguir manteniendo una posición de poder", señalaron a LPO.