Organizaciones sociales, ambientales y políticas llamaron a defender el derecho al agua y a rechazar "este atropello a la población, al ambiente y a nuestra soberanía".

El gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa que provee el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Área Metropolitana. De esta manera se repite el modelo de hace 30 años en la era Menemisra, con el mismo argumento de reducir gastos y pagar la deuda pública, en línea con las imposiciones del FMI. "Se ignora el carácter ilegítimo y fraudulento de esa deuda y las trágicas consecuencias de la privatización anterior", agregaron en un comunicado..

"El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano reconocido por leyes nacionales e internacionales. Es obligación del Estado garantizarlo y no puede haber retrocesos: el agua es vida, un bien público escaso y esencial; no pertenece a gobiernos ni corporaciones", enfatizaron.

Añadieron ademas que "tras el anuncio de la privatización se conoció que AySA tiene un contrato de asesoría desde noviembre de 2024 con Mekorot, empresa estatal de aguas de Israel, denunciada internacionalmente desde hace años por robarle el agua al pueblo palestino, por apartheid, y por convertir el agua en un arma de exterminio".

Las organizaciones llamaron a unir fuerzas contra la privatización de AySA y a favor de la plena vigencia de este bien público y derecho humano. "Unamos fuerzas por un AySA destinada a garantizar realmente el acceso de las mayorías populares al agua potable y cloacas. Unámonos a las luchas por el agua en todo el país: contra las mineras en la cordillera, las salmoneras en el sur, el fracking, los desmontes, los agrotóxicos, las autovías destructivas y las petroleras en el mar, de los pueblos indígenas por sus territorios, derechos y el buen vivir".

El comunicado en la zona fue refrendado por el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente

Sumá tú firma a la campaña: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWpBXMZpUJIUFJKKQExmTUxLkPkux8gWVug7P4knHGtSVfTA/viewform