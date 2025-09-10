El gobierno nacional decidió nacionalizar la elección de la Provincia de Buenos Aires con la presencia de Milei en innumerables fotos con los candidatos disfrazados de violeta y con su foto en el centro.

Ahora no pueden desdecirse y decir qué era un tema menor de elegir concejales y legisladores Provinciales.

Ante esta situación, los mercados financieros, el círculo rojo, el periodismo nacional e internacional, y sobre todo los votantes le dieron la espalda y castigaron al Gobierno en una elección histórica qué marca un antes y un después del panelista despeinado convertido en improvisado " estadista".

El Rey está desnudo dice una famosa y centenaria historia. Y eso es lo que estamos viendo, un presidente desorientado, confundido, ignorante y sin capacidad de reacción política.

Los pecados se pagan en vida y tanto desprecio por los jubilados, los discapacitados, los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, su alocada alineación internacional, la universidad pública, la salud de la población y principalmente el concepto de desprecio a los más altos valores de la Argentinidad fueron castigados el 7 de septiembre y se avizora un desempeño peor en la elección de octubre.

Tuvo la oportunidad y la despilfarro entre payasadas, insultos, actos de corrupción, y malgastando su tiempo en viajes inútiles para recibir irrisorios premios de ignotos personajes.

Ya lo dijo Perón ante la pregunta de usted qué va a hacer para recuperar el poder contesto: “Nada, todo lo van a hacer mis enemigos”.

Armando Bertolotto