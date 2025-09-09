Luego del triunfo de Fuerza Patria, ciertos usuarios criticaron el voto de la población bonaerense que vive en los 24 partidos del Gran Buenos Aires con frases como “aman cagar en un tacho”.

Según el Censo 2022, en el Conurbano bonaerense el 87,4% de las viviendas particulares cuenta con “baño con inodoro con arrastre de agua”, es decir, casi 9 de cada 10.

El porcentaje de cobertura de este tipo de sanitario es del 83,6% en La Matanza, el municipio con mayor cantidad de habitantes, y de 89,5% en todo el territorio provincial. Hay 8 provincias con menor cobertura que la provincia de Buenos Aires.

Tras el triunfo de Fuerza Patria y la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, tanto el presidente Javier Milei como otros funcionarios y dirigentes libertarios hicieron autocrítica y apuntaron a corregir errores de cara a los comicios de octubre. Sin embargo, también surgieron comentarios de cuentas oficialistas con críticas a los votantes.

“No hay caso. La gente de La Matanza ama cagar en un tacho y caminar en calles de barro”, señaló el economista Miguel Boggiano en su cuenta de X. Luego se retractó: “Esto que dije ayer, está mal. Por algún motivo la gente votó como lo hizo. Momento de tomar el mensaje y bajar niveles de agresión”.

Otro usuario, el empresario del Grupo Proaco Lucas Salim, señaló: “Cagan en un balde y votan a los que les roban en la cara. Son burros, son brutos, son pobres por cómo votan , pero están acostumbrados a que ‘el patrón’ político les regale una chapa y con eso les alcanza”.

Quien retomó este concepto para criticarlo fue Diego Valenzuela, cabeza de lista de La Libertad Avanza en la Primera Sección e intendente de Tres de Febrero: “No comparto la simplificación que hacen muchos: ‘Les gusta cagar en un balde’. El voto siempre tiene razones valederas y no hay que subestimar a los ciudadanos”.

La Provincia, el Conurbano y La Matanza: casi 9 de cada 10 viviendas tienen inodoro con arrastre de agua

De acuerdo con los datos del Censo 2022, en la provincia de Buenos Aires el 89,5% de las viviendas particulares contaba con “baño con inodoro con arrastre de agua”. El INDEC incluye en este grupo a la vivienda que “tiene baño que posee inodoro con botón, mochila o cadena (arrastre de agua)”. En este punto, hay 8 provincias con peores porcentajes: Chaco (74,7%), Corrientes (86,7%), Formosa (72,8%), Jujuy (87,6%), Misiones (87,1%), Salta (87,2%), Santiago del Estero (72,7%) y Tucumán (88,5%).

Si el análisis se reduce al Conurbano bonaerense, es decir, a los 24 partidos del Gran Buenos Aires que rodean a la Ciudad de Buenos Aires, el 87,4% tiene “baño con inodoro con arrastre de agua”.

Si se hace foco en La Matanza, el partido al que se refirió Boggiano y el más poblado de la provincia, el porcentaje llega al 83,6%. Varios municipios del Gran Buenos Aires, como Ezeiza (82,8%), Florencio Varela (77,7%), José C. Paz (75,8%), Malvinas Argentinas (82,9%), Merlo (79,1%) y Moreno (76,9%) tienen registros más bajos.

En cuanto al desagüe cloacal, los datos oficiales del censo muestran que el 60,5% de los bonaerenses tienen acceso a la red pública. La cobertura de la provincia supera a la de 8 distritos: Catamarca (54,6%), Chaco (34,3%), Córdoba (45,7%), Formosa (42,5%), Misiones (26,6%), San Juan (48%), Santiago del Estero (28,7%) y Tucumán (54,8%).

En el Gran Buenos Aires la cobertura de cloacas es del 57,8%, y en La Matanza, del 58,8%, por encima de la cifra global de los 24 municipios. En 2010, cuando se realizó el censo anterior, la cobertura de cloacas era del 41% en todo el Gran Buenos Aires y del 46% en La Matanza.

Por otro lado, el Gobierno provincial tiene su propio relevamiento sobre 6 aglomerados urbanos de todo el territorio provincial: los partidos del Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca-Cerri, San Nicolás-Villa Constitución y Viedma-Carmen de Patagones. Los datos llegan hasta el segundo semestre de 2024 y muestran una cobertura de cloacas del 65% en esos 6 aglomerados.

