Mauricio D´Alessandro, candidato a diputado por el frente “Nuevos Aires”, visitó Quilmes donde encabezó una conferencia de prensa para difundir sus propuestas de campaña junto a los candidatos a concejales locales Juan Bernasconi y Elisabeth Virgilio. Antes del encuentro con los medios, los dirigentes recorrieron la peatonal Rivadavia, donde conversaron con vecinos y comerciantes. Durante su exposición, D´Alessandro celebró el desdoblamiento de las elecciones al señalar que “nos alegra porque no estamos discutiendo si Cristina es una delincuente o si Milei es un insensible. Estamos discutiendo los problemas de los vecinos del conurbano, que son muchos y sobre todo la inseguridad, que es el tema más importante hoy por hoy y sobre el que centramos nuestra propuesta”.

El candidato explicó que uno de los ejes de campaña es realizar la reforma al Código de Procedimiento Penal bonaerense: “Si hoy dos o tres delincuentes armados con armas de guerra que son capturados por la Policía después de escaparse de un retén, el juez de garantías puede excarcelarlos porque el Código dice que ‘podrá liberarlos’. Queremos modificar la ley para atarle las manos a los jueces e impedirles que excarcelen en este y otros casos similares”, sostuvo. Además, recordó que en 2014 presentó un proyecto similar en la Legislatura, que fue bloqueado por el kirchnerismo y el sciolismo.

Por su parte, el primer candidato a concejal, Juan Bernasconi, planteó la necesidad de “fortalecer la seguridad local mediante la sanción de una Ordenanza que permita usar armas no letales a algunos agentes especialmente capacitados de la Patrulla Urbana”. El dirigente quilmeño también se refirió a la política tributaria municipal: “Yo no voy a prometer que jamás voy a votar en contra de los aumentos de tasas municipales, porque en un esquema económico de inflación eso significa desfinanciar al municipio. Pero una cosa es votar un aumento que acompañe la inflación y otra muy distinta es votar incrementos que la dupliquen o tripliquen”, advirtió. La actividad cerró con el respaldo de D´Alessandro a la lista local de “Nuevos Aires”, que competirá en las próximas elecciones del 7 de septiembre con un mensaje centrado en la seguridad y la administración responsable de los recursos municipales.