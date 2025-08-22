El intendente de Lanús, Julián Álvarez y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, junto con el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, presentaron dos nuevas ambulancias destinadas a fortalecer el Sistema de Emergencias Lanús (SEL).

“Seguimos trabajando para garantizar a las y los lanusenses un Sistema de Salud público, accesible y de calidad”, afirmó Julián Álvarez.

Estas unidades refuerzan el Plan Integral de Salud de Lanús Gobierno, a través del cual se amplió la infraestructura con nuevas bases operativas en los CAPS Dardo Rocha y Nueva Gerli, se incorporaron móviles de pronta respuesta y se redujo a la mitad los tiempos de arribo en emergencias de código rojo, entre otras cosas. También se capacitaron a más de 5.000 vecinos y vecinas en maniobras de RCP, y se incorporaron 50 nuevos profesionales y realizamos más de 15.000 auxilios en 2025.

Paralelamente, se firmó un convenio entre el Municipio y el Ministerio para la puesta en marcha de un Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos, en el CAPS Ramón Carrillo, abocado a la atención integral de personas adultas con consumos problemáticos, con talleres, grupos terapéuticos y actividades socioeducativas.

A su vez, se entregaron 200 nuevas computadoras, indispensables para la gestión, la digitalización de registros y la organización de la atención en la plena implementación de la historia de salud integrada.

Por último, se recorrieron los avances de las obras en el Hospital Evita, donde en los próximos días funcionarán un resonador, un tomógrafo y un angiógrafo, fundamentales para Lanús y la región. Estas refacciones y adecuaciones mejorarán la calidad de la atención y la infraestructura sanitaria local.

Acompañó al intendente, Julián Álvarez, al secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, y al ministro, Nicolás Kreplak, la secretaria de Salud de Lanús Gobierno, Cecilia Ciochi.