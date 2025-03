Apenas conocida la posición de Javier Milei sobre la posibilidad de intervención en la Provincia de Buenos Aires, distintos actores y dirigentes locales y nacionales, salieron a responder. Entre ellos la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, que en sus redes sociales sostuvo que "empiece a cumplir con sus funciones y le devuelve a la Provincia los $750 mil millones del Fondo para la Seguridad que USTED le sacó".

La legisladora escribió:

"LA SANGRE ES SUYA, MILEI Presidente: ¿Qué tal si empieza a cumplir con sus funciones y le devuelve a la Provincia los $750 mil millones del Fondo para la Seguridad que USTED le sacó a los bonaerenses? Esa suma equivale a 10 mil patrulleros o 30 mil cámaras. ¿Por qué no devuelve los fondos de la obra pública que USTED suspendió? Así podríamos avanzar en la culminación de las cárceles y alcaldías que se están construyendo en la Provincia, como nunca antes en la historia. Nosotros trabajamos para que los delincuentes estén en las cárceles; no tenga ninguna duda de eso. Ya que tanto le preocupa, encárguese del narcotráfico, que es SU responsabilidad. Ah, no, ¡si su candidato Espert está financiado por estas bandas! Ya lo conocimos como ESTAFADOR; ahora resulta que también es DESTITUYENTE. Le digo, con respeto. No se puede ser tan canalla para utilizar el dolor. Deje el Twitter y empiece a gobernar, Milei.