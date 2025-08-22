La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto al diputado nacional Máximo Kirchner; al candidato a 1º Diputado Nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, y al candidato a 2º Diputado Provincial de la Tercera Sección Electoral por el mismo espacio, Facundo Tignanelli, inauguró este jueves el nuevo Polideportivo “Diego Armando Maradona”, en el barrio Kolynos de Quilmes Oeste, que fue ejecutado con fondos 100% municipales. Allí, la Jefa comunal anunció la ejecución de un segundo proyecto de obras de pavimentación para la zona.

"Esto es todo lo que necesitaba Quilmes en general, pero el barrio Kolynos en particular. Acá hay muchos vecinos con los que nos miramos y emocionamos viendo este lugar que era impensado. Porque era un descampado más que no tenía posibilidades si no había una gestión y un proyecto de trabajo que conozca, escuche y gestione. Esto es lo que hicimos desde diciembre del 2019, cuando asumimos la responsabilidad de gobernar este querido Municipio de Quilmes y cinco años después pudimos llegar a tener el polideportivo Diego Armando Maradona del barrio Kolynos", resaltó Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler.

"Hay vecinos que estaban muy frustrados, que vieron muchas gestiones y ninguna había dado una respuesta a todo lo que históricamente se adeudaba con lugares como este. Y a Kolynos, La Cañada, a Quilmes Oeste, a Solano y a toda la zona que durante mucho tiempo esperó y también confió, hemos llegado. Con obra hidráulica, con pavimento, con luminarias, con polideportivo, con nuevas escuelas. Hemos llegado con resultados de trabajo, porque acá nadie puede venir a hablar o a querer decirles lo que hace falta o cómo hay que hacerlo, hay que ponerse todos los días, arremangarse y laburar, lo que se necesita en la Argentina es gente que tenga compromiso, corazón y ganas de laburar", destacó la Intendenta.

“Este polideportivo lo construyeron los vecinos de Quilmes con su aporte municipal. Y quiero decirles que realmente es un orgullo y una tranquilidad también saber que contamos con compañeras como nuestra secretaria de Obras Públicas y primera candidata de Fuerza Patria en la lista de concejales del 7 de septiembre, Ceci Soler. Ella encarna un proyecto de trabajo como el que nosotros soñamos, sentimos y el que los vecinos de Quilmes necesitan. Por eso acompañarla en estas elecciones es agradecer estas obras y es también confiar que vamos a devolver con más trabajo por todo lo que falta hacer”, agregó la Intendenta.

Por otro lado, Máximo Kirchner expresó: “Muchos se han olvidado de aquellos que están a 2.000 o 3.000 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, también se olvidan de los barrios del Conurbano que están a 10 o 15 kilómetros y solo vienen acá a mostrar cuando las cosas no salen bien. Pero cuando salen bien, ningún medio de comunicación viene a Quilmes a mostrar que hay un polideportivo nuevo para las hijas y los hijos del pueblo”.

“No solo los vecinos y vecinas de Quilmes tienen una gran Intendenta, los militantes de este distrito tienen una conducción que abraza, que escucha y camina a la par de ellos. Y que a pesar de ser votada masivamente, no se la cree y camina como caminó siempre en Quilmes desde el primer día. Por eso, el 7 de septiembre, vamos a ir acompañar a Ceci, a Mayra, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires para que traigan diputados y diputadas que custodien la voluntad popular. Y el 26 de octubre vamos a ir a votar masivamente al compañero que encabeza la lista, Jorge Taiana, para que cada diputado y cada diputada haga lo que tenga que hacer”, añadió el Diputado.

Por su parte, Taiana señaló: “Quiero felicitarlos por hacer esta obra, porque es difícil hacerla con un gobierno nacional que ha prohibido la obra pública. Hacerlo con el esfuerzo de los vecinos y de las autoridades es complejo, y eso muestra una voluntad política de no dejar a nadie atrás. Los chicos y las chicas que están acá son los que más van a disfrutar este polideportivo, los que más que deben tener la posibilidad de desarrollarse y buscar la plenitud en su vida. Siempre confíen y sigan el ejemplo de tantos compañeros y compañeras que se esfuerzan en mejorar la vida de los demás, que tienen la solidaridad como principio y están decididos a jugársela”.

El lugar cuenta con una cancha cubierta multideporte para jugar al fútbol 5, al básquet, al handball y al vóley; un edificio de apoyo con dos plantas, que tiene vestuarios con sanitarios, oficinas administrativas, SUM, recepción, sala de máquinas y tribunas; equipamiento deportivo, red sanitaria y eléctrica completas; y obras exteriores como el playón de acceso con adoquines intertrabados, mobiliario urbano, luminarias, parquización y vegetación.

Por otro lado, la Intendenta aprovechó la oportunidad para comunicarles a los vecinos y vecinas presentes que se concretará la segunda etapa del proyecto de obras de asfalto a lo largo de 38 cuadras de los barrios Kolynos y La Primavera, con la finalidad de mejorar la conectividad entre ambos sectores. A su vez, esta iniciativa contempla la reconstrucción de veredas, la construcción de sumideros y se realizará la desembocadura al Arroyo Las Piedras en la calle 395.

También participaron de la actividad funcionarios del Ejecutivo Municipal, concejales y concejalas, candidatos a concejales y consejeros escolares de Fuerza Patria Quilmes, representantes de instituciones y entidades, vecinos y vecinas.