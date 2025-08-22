La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a autoridades provinciales, encabezó este viernes la entrega de 75 nuevos vehículos a la flota de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que cumple sus labores en el distrito. Además, presentó el nuevo Sistema Quilmes Aéreo (SQA-DRONE), con drones de última generación para videovigilancia, búsqueda y rescate de personas, en el marco del programa “Quilmes Previene”, en un acto que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal “Reynaldo Gorno”.

“Estamos presentando lo que anunciamos ayer junto al Gobernador de la Provincia en materia de seguridad para prevención del delito que son 40 nuevos patrulleros y 35 nuevas motos, fondos de la provincia de Buenos Aires que ayudan y complementan el trabajo para que nuestros vecinos y vecinas vivan un poco más tranquilos y mejor”, señaló Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano, Obra Pública y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler.

La Jefa comunal destacó: “Además estamos presentando desde la Secretaría de Seguridad del Municipio, un complemento que nos va a permitir una vigilancia para eventos masivos, para eventos deportivos y culturales que se puedan desarrollar en el distrito y también para contribuir con el trabajo que hacen las cámaras de seguridad, los tótems de monitoreo y todo desde el sistema del Centro de Emergencias Quilmes”.

En tanto, el secretario de Seguridad, Gaspar De Stéfano, sostuvo: “Estos vehículos se suman desde hoy a reforzar la prevención del delito en todo Quilmes. Seguimos de la mano de la intendenta Mayra Mendoza, llevando adelante una inversión histórica en materia de seguridad, con más de 10.000 millones de pesos para infraestructura y logística”, y destacó la incorporación de los drones de última tecnología, que se usarán en la acción preventiva de distintos delitos por parte de agentes municipales, mientras que la etapa represiva se articulará y estará a cargo de la Policía.

En este marco, el subsecretario provincial de Fiscalización y Control Policial Zona AMBA, Andrés Escudero, dijo: “Muy contentos de estar hoy acá en Quilmes, trayendo el saludo del Ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, y del gobernador Axel Kicillof, presentando hoy 40 nuevos patrulleros que van a venir a reforzar la dotación logística del Comando de Patrulla de la Departamental de Quilmes, que es producto de un esfuerzo enorme conjunto presupuestario que están haciendo tanto el Municipio de Quilmes como la Provincia de Buenos Aires a través de la creación de un fondo de fortalecimiento de 2.800 millones de pesos que viene a reforzar el financiamiento de la seguridad en el Municipio”.

En primera instancia, la Jefa comunal junto a las autoridades provinciales, entregó los nuevos vehículos para la flota de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que cumple sus labores en el distrito: 40 camionetas 4x2 totalmente equipadas para la función policial como ser blindaje, balizamiento y ploteo identificatorio; y 35 motos para la Subestación de Policía Departamental de Seguridad Quilmes y para el Grupo de Prevención Motorizada (GPM).

Luego, Mayra presentó la incorporación del Sistema Quilmes Aéreo (SQA-Drone), con cuatro drones, dos de los cuales, cuentan con equipamiento especializado en video vigilancia, búsqueda y rescate de personas, además de contar con un móvil de apoyo para el traslado de los equipos. Esta iniciativa fue financiada en un 100% por la Comuna y quedará bajo resguardo del área de Seguridad. La misma estará a disposición para eventos multitudinarios, de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) Quilmes, para investigaciones y allanamientos, de Defensa Civil y Bomberos de Quilmes, en tareas de búsqueda, rescate y sobrevuelo de zonas críticas o afectadas por inundaciones.

Cabe destacar que hace unos días, en la Casa de las Culturas de Quilmes se otorgaron certificados a los nuevos pilotos de drones, formados íntegramente en el ámbito de la educación pública en la carrera que se dicta en el Centro de Formación Profesional Nº 405 de Quilmes. Entre ellos se encuentran personal policial, agentes de la Patrulla Urbana, Bomberos y personal de Defensa Civil.

También participaron de la actividad el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Hernán Ocampo; su par de Ordenamiento Urbano de la Agencia de Ordenamiento y Vial, Juan Pablo Ferro; el director general para la Prevención del Delito y las Violencias, Tomás Spala; sus pares de Enlace Interjurisdiccional, David González, y de Coordinación Operativa, Luis Martínez; el jefe de la EPDS Quilmes, comisario mayor Eduardo Arancibia; la segunda jefa de la EPSD Quilmes, comisaria inspectora Valeria Juárez; el jefe del Comando de Patrullas, comisario inspector Darío Barberis, su par de la Policía Local, Pablo Belizán; el director general provincial y el director provincial de Fiscalización de la Región AMBA Sur, Mario Marchese y Adrián Lorenzo, respectivamente, y representantes del Foro Vecinal Quilmes 8ª.