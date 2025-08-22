La titular de la lista SOMOS Buenos Aires en Quilmes sostuvo en diálogo con este medio que “existe mucha apatía en los vecinos a la hora de decidir que votar el 7 de septiembre”, pero también, agregó “muchos que juegan a confundir”.

Para Tatiana “Existen dos extremos muy bien definidos en Quilmes: La Cámpora y el Mileismo. Pero también –añadió- algunos espacios que juegan a confundir en lo que nosotros llamamos “el medio”. Por ahí algún dirigente que fue presidente del Concejo Deliberante en los tiempos de Martiniano colgado de un abogado mediático, panelista de todos los casos; tirando títulos pomposos. Hay olor a lista armada solo para romper una alternativa”, señaló. “Y no es la única –agregó- porque hay otra de un comerciante automotor que hace muchos turnos electorales que anda intentando ser candidato y nunca lo logra, colgado de una dirigente capitalina valiosa, pero suelta y sin posibilidad de nada”.

Para la docente y titular de la lista de SOMOS en Quilmes “Está claro que somos el espacio que nació genuinamente para intentar representar a este medio que está podrido de la batalla de los que juegan a matarse. Tenemos partido nacional, representaciones provinciales, dirigentes sin prontuarios, y propuestas serias. Tenemos un mapa de problemas y una batería de propuestas para solucionarlos. Y lo más importante: respeto por los argentinos, los bonaerenses y los quilmeños. Somos el verdadero espacio del medio. Y le pedimos al vecino que no se confunda. Nuestra lista es la 2204, y nuestro color de campaña es el rosa. El resto, son pescadores que andan viendo si en el revoltijo ligan algo.”