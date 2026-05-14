El fallecimiento de Rubén “Chiquito” Duarte marca la pérdida de un referente de larga trayectoria en el ámbito gremial y político de la región. Su labor como delegado municipal durante la gestión de FEderico Scarabino y de Francisco Gutiérrez y su rol fundamental en la Secretaría de Acción Política de ATE Quilmes dejaron una huella profunda en el sindicalismo de los trabajadores estatales.

"Acompañamos el sentimiento de pesar que atraviesa su familia, en especial a su esposa Mabel Barrios, así como a sus compañeros de militancia y amigos en este difícil momento", señalaron desde ATE y también desde el Municipio.

Duarte se desempeñó con compromiso en áreas operativas de servicios públicos en la Municipalidad de Quilmes, fue una pieza clave para la Lista Verde ANUSATE, participando activamente en la vida institucional de ese gremio

Diversos sectores del peronismo local han expresado su respeto ante su partida, destacando su vocación de servicio y su cercanía con los trabajadores municipales.

Que en paz descanse.