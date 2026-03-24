Al finalizar la movilización a 50 años del Golpe Militar de 1976 en la Plaza de Mayo, el concejal Ezequiel Arauz expresó algunas definiciones:

"Es incontrastable que el consenso sobre las políticas de Memoria Verdad y Justicia es multipartidario y multisectorial y expresa una construcción de años desde Alfonsin hasta Nestor y Cristina. Con debates avances y retrocesos, pero sostenida social y políticamente. La movilización multitudinaria así lo demuestra. El negacionismo es muy minoritario, expresa a los intereses que se beneficiaron con la dictadura".

"Por supuesto que desde lo legal falta construir verdad. Falta encontrar a buena parte de los 500 bebés apropiados, falta encontrar cuerpos y seguir develando el plan sistemático represivo montado desde la totalidad del estado".

"En la sesión sobre el tema en el HCD - expresó el edil - dijimos que sí pequeños sectores que forman parte del gobierno nacional continúan queriendo romper el legado de la Madres y las Abuelas para con la democracia, no quedará otra que seguir insistiendo en que no nos reconciliamos no olvidamos y no perdonamos. Son esos discursos de odio, negación y justificación los que obturan cualquier encuentro.