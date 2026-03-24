En el marco del Mes de la Memoria, la Verdad y la Justica, y a 50 años del Golpe de Estado cívico militar del 24 de marzo de 1976; el dirigente peronista Agustín Balladares asistió a diversos encuentros y actividades que organizó el Frente De Lanús para Lanús (FdLpL) que encabeza y otras. Fueron de la partida, Victoria Montenegro, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo y militante de Derechos Humanos y Fabián Grillo, papá de Pablo, fotorreportero escaladense, gravemente herido realizando su trabajo durante una marcha, por la represión de la Gendarmería frente al Congreso de la Nación.

En Hipólito Yrigoyen 4061 se realizaron Talleres, Música y hubo Música y Arte en Vivo y un Stream abierto a todas y todos los lanusenses que condujeron los estudiantes de periodismo, psicología y farmacia y bioquímica, Camila Martínez, Milena Leguizamón e Inti Rovira. Participaron del mismo, los mencionados Balladares, Montenegro y Grillo, como así también, Ariel Michel, Secretario Nacional de Seguridad Social del Sindicato de Seguros; Silvia Zustovich, Docente jubilada, presa política durante la dictadura, ex Secretaria de Derechos Humanos de Suteba Lanús; Walter Rojas, músico y artista lanusense; Ángel Ponce, Coordinador del área de Diversidad del Frente De Lanús para Lanús; Carla Petrone, artista, muralista integrante del colectivo Barrios de Pie; Juana Kotadiej, estudiante del Nacional Buenos Aires y Alejandro Franco y Elías Benegas, estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús.

Como continuidad de las actividades, el Barrio Campomar, La Maquinita, Monte Chingolo, Lanús Centro, fueron entre otros, los lugares elegidos para realizar, por ejemplo, Talleres con las Infancias en Centros Comunitarios, Talleres de Murga y Armado de Pañuelos. También se realizó un Mural en la Sociedad de Fomento Villa Mauricio en homenaje a Miguel Sánchez, atleta vecino de Berazategui y que hoy su nombre, continúa presente en la memoria de muchos argentinos y argentinas a través de “La Carrera de Miguel”, una competencia que se replica en distintos puntos del país y del mundo en reconocimiento al deportista, poeta y militante desaparecido durante la última dictadura cívico militar.

Además, como siempre y desde hace años, en esos lugares, a las familias asistentes, se les hizo entrega de un Cuadernillo Didáctico, con relatos, juegos, actividades e ilustraciones que permiten continuar sembrando Memoria, realizado por el Equipo de Comunicación del FdLpL.

Cabe destacar que Balladares asistió invitado especialmente a la Universidad Nacional de Lanús, donde también en el marco de los 50 años del Golpe de Estado Cívico Militar del 1976, se reinauguró la sala teatral Catulo Castillo con la presentación de “País que fue y será” una obra artística que cruza la música, la danza e imágenes, una propuesta, impulsada por el Rector Daniel Bozzani, quien, a la vez, es el Director de la Orquesta de la Casa de Altos Estudios.

En la misma línea, Balladares, el lunes 23 de marzo fue parte junto a integrantes de Organismos de Derechos Humanos, Familiares de Detenidos Desaparecidos, dirigentes políticos y sociales, militantes y fundamentalmente vecinos y vecinas de Lanús, de la caminata por la Memoria , la Verdad y la Justicia, que se realiza en Lanús, que tiene su inicio en la céntrica Avenida 9 de Julio, y que culmina en el Paseo de la Memoria de la Ciudad, ubicado en Purita y Córdoba en el lado Este del Municipio, donde se recordó y homenajeó a los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos de la Argentina toda y en especial a los de Lanús.

El martes 24 y como cada año, Balladares asistió a la marcha por la Memoria, Verdad y Justicia, que se realiza en todo el País y en Buenos Aires, en donde familias enteras, se trasladan desde diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano, teniendo como epicentro, la histórica Plaza de Mayo, lugar donde se congregaron cientos de miles de argentinos y argentinas, marcha que se repite en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia de la República Argentina.

En este marco de una serie de actividades alusivas a una fecha que invita a cada argentino y argentina a la permanente reflexión, a una Memoria constante, a la búsqueda de la Verdad y por, sobre todo, de Justicia, Balladares expresó, “A 50 años del golpe, el contexto puede parecer oscuro. Pero esta fuerza militante, hija y nieta de las Madres, sigue de pie. Y se va a pelear hasta que todo sea como lo soñaron los 30.000.

Hemos realizado encuentros y actividades que mantienen viva nuestra memoria. En nuestro espacio socio cultural llevamos adelante cinco horas de stream abierto por la memoria donde pasaron muchas cosas, pero, sobre todo, muchas voces fuertes y representativas del pueblo. Estudiantes, sindicalistas, diversidades, artistas y militantes fueron parte de una jornada viva, comprometida. De manera simultánea realizamos muestras fotográficas, arte en vivo y talleres.

También, nos volvimos a encontrar en las calles de Lanús, como cada 23 de marzo esta vez, en la tradicional marcha organizada por la Mesa de la Memoria. Junto a nuestros compañeros, en comunidad y familia, recordamos a los militantes desaparecidos de nuestra ciudad y llevamos bien en alto la bandera del Nunca Más, frente a un gobierno negacionista como el de Javier Milei y frente a los mismos represores de siempre, seguimos militando incansablemente por Memoria, Verdad y Justicia. Es tarea de esta etapa reconstruir esa agenda de sueños que idearon una Patria más justa y soberana. Hoy más que nunca gritamos: No nos han vencido”, sentenció el dirigente peronista de Lanús.