Literatura y Memoria: A 50 años del golpe, Quilmes reflexiona a través de sus escritoras

Bajo la premisa de mantener viva la historia reciente, las autoras Patricia Salinas, Ana Wajszczuk y Claudia Cesaroni encabezarán una charla abierta este 11 de abril en Alsina 285. La actividad busca entrelazar las voces de estas tres referentes locales para dialogar sobre los procesos de memoria colectiva que atraviesan sus textos.

Las obras protagonistas —que recorren desde la infancia en dictadura hasta crónicas de resistencia y familia— servirán como disparador para un encuentro con los vecinos en la librería El Monje Libros. El evento comienza a las 18:30 con acceso gratuito.