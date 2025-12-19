Este fin de semana llegan los Conciertos Navideños al Parque La Estación, en Güemes 700, con entrada libre y gratuita.

El Municipio de Avellaneda homenajea a dos de las figuras más queridas de nuestra cultura popular:

El sábado 20, a las 20 hs, se realizará el “Tributo Sinfónico a Sandro”, con la presentación del espectáculo “El hombre de la Rosa”, con Fernando Samartin, acompañado por la Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por Iván Exequiel Barrios.

El domingo 21, a las 20 hs, vamos a compartir el “Tributo Sinfónico a Rodrigo”. En este caso se presenta el show "Cómo olvidarlo”, protagonizado por Rodrigo Romero y la Orquesta Sinfónica de Avellaneda, dirigida por Ezequiel Fautario.

En ambas fechas, los artistas estarán acompañados por el Coro IMMA, con la dirección de Pablo Manzanelli y arreglos de Pablo Marino y Julián Caeiro.

Además, desde las 17 hs, habrá espectáculos a cargo de la Escuela Municipal de Circo Maciel.

Por otro lado, hasta el 23 de diciembre, de 16 a 21 hs, se puede visitar el Parque Navideño con decoraciones navideñas para sacar las fotos más lindas, y actividades para disfrutar en familia. También, foodtrucks y feria de emprendedores. En Güemes 700, entrada libre y gratuita.