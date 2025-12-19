El nuevo ordenamiento integral del tránsito que se quiere llevar adelante desde la Municipalidad de Quilmes, abarca obviamente a los "trapitos", que de aprobarse la nueva norma, desaparecerán. Como ha ocurrido en otros distritos, o incluso en otras zonas quilmeñas, donde este fenómeno no ha logrado ingresar.

Se calcula que en Quilmes hay alrededor de unos 5o trapitos, con epicentro en Plaza Conesa y arterias céntricas, varios de ellos cuales, y ante a inminencia de tratarse en breve en el Concejo Deliberante, decidieron acercarse a Alberdi al 500. Algunos de los más violentos alertaron que "vamos a incendiar Quilmes".

El escenario en Quilmes (Plaza Conesa)

• Informalidad organizada: 8 cuidacoches operan en el polo gastronómico bajo pecheras del MTE/UTEP.

• Dinámica: Lavado de autos con tachos en la vereda y cobro "a voluntad" pero obligatorio

Las encuestas sobre "trapitos" (cuidacoches informales) en Argentina revelan que la mayoría de los conductores se siente presionado a pagar por temor a daños al vehículo o por la escasez de estacionamiento, perciben la actividad como una extorsión organizada y no como un servicio voluntario, y existe una sensación general de inseguridad, aunque la actividad está prohibida y se considera una contravención, siendo un negocio lucrativo para redes organizadas, especialmente en zonas como Palermo .

Hallazgos Clave de Encuestas y Estudios: