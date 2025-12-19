El nuevo ordenamiento integral del tránsito que se quiere llevar adelante desde la Municipalidad de Quilmes, abarca obviamente a los "trapitos", que de aprobarse la nueva norma, desaparecerán. Como ha ocurrido en otros distritos, o incluso en otras zonas quilmeñas, donde este fenómeno no ha logrado ingresar.
Se calcula que en Quilmes hay alrededor de unos 5o trapitos, con epicentro en Plaza Conesa y arterias céntricas, varios de ellos cuales, y ante a inminencia de tratarse en breve en el Concejo Deliberante, decidieron acercarse a Alberdi al 500. Algunos de los más violentos alertaron que "vamos a incendiar Quilmes".
El escenario en Quilmes (Plaza Conesa)
• Informalidad organizada: 8 cuidacoches operan en el polo gastronómico bajo pecheras del MTE/UTEP.
• Dinámica: Lavado de autos con tachos en la vereda y cobro "a voluntad" pero obligatorio
- Presión y Miedo: Una gran parte de los conductores paga por miedo a que dañen su auto, incluso cuando la actividad es ilegal.
- Tarifas Arbitrarias: Exigen montos variables, a veces elevados, y no hay regulación, lo que genera conflictos.
- Redes Organizadas: Se considera que no es un trabajo aislado, sino un negocio millonario manejado por mafias que controlan zonas y extorsionan.
- Inseguridad General: La presencia de trapitos se suma a la percepción de inseguridad en las calles, donde casi 9 de cada 10 porteños se siente vulnerable a delitos.
- Falta de Solución: Los ciudadanos sugieren que la falta de estacionamiento medido y la ineficiencia de las sanciones contribuyen al problema, y las denuncias no siempre resultan en acciones concretas.
- En Quilmes (2025): Una encuesta mostró que el 42.3% dejaría su auto al cuidado de un "trapito", citando la falta de estacionamientos y precios altos de estacionamientos pagos como factores.