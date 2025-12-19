Lanús Gobierno informa que desde este viernes 19 y hasta el domingo 21 de diciembre, se concretará la tradicional Feria de Artesanías, Paseo de Compras y Puestos Gastronómicos en diversos espacios públicos del distrito, donde los vecinos y las vecinas podrán obtener productos elaborados por emprendedores y emprendedoras locales a precios populares.

Durante el viernes 19 y el sábado 20, la Feria de Artesanías proseguirá en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina, de 11 a 19:30), Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este, de 11 a 19:30) y Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200, Remedios de Escalada, de 10 a 21).

A su vez el viernes, sábado y el domingo 21 de diciembre, de 11 a 00, también se desarrollará la Feria de Emprendimientos y Puestos Gastronómicos en las plazas Constitución, Villa Obrera (Eva Perón Nº 2400, Lanús Este) y Sarmiento.

Además, el sábado funcionarán los Paseos de Compras Auyero (Parque Central Las Colonias en Córdoba N° 2300, Remedios de Escalada, de 9 a 20), 29 de Septiembre (29 de Septiembre N° 2100, Lanús Este, de 10 a 18) y Del Oeste (Joaquín V. González N° 2900, Lanús Oeste, de 13 a 16:30).

Y el domingo la Feria de Artesanías seguirá en las plazas Mariano Moreno de 10 a 21, Constitución de 11 a 19:30 y en el Paseo de Compras Auyero de 9 a 20. Cabe destacar que, en caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas.