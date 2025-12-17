En un giro determinante para el conflicto ambiental en la ribera de Hudson, la Justicia ordenó a los desarrolladores del barrio privado Puerto Nizuc la realización inmediata de una consulta popular obligatoria. La medida llega luego de que la Cámara de Apelaciones de La Plata restableciera una medida cautelar por el “daño ambiental irreversible” causado en la zona de humedales y bosques nativos.

Una convocatoria bajo sospecha

El Foro en Defensa del Río de la Plata denunció que la consulta, lejos de ser un proceso democrático, es una “farsa administrativa”. Los puntos principales de la denuncia son:

- Extemporalidad: La ley exige que estas consultas sean previas al inicio de las obras. En este caso, se convoca cuando el ecosistema ya ha sido desmontado y rellenado.

- Plazos imposibles: El Municipio otorgó solo 15 días (del 12 al 26 de diciembre) para que los vecinos analicen un expediente técnico de 3.290 fojas.

- Falta de transparencia: Los ambientalistas señalan que el llamado se realizó “casi en silencio”, sin la publicidad adecuada que exige el Acuerdo de Escazú para garantizar una participación real.

El contexto judicial

Este llamado a consulta no es una iniciativa voluntaria de la empresa ni del Municipio, sino una respuesta a la presión judicial. En noviembre de 2025, la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata ordenó paralizar las obras de la tercera etapa del proyecto y del barrio Elcano (de la firma Caputo Hermanos), tras constatar que se estaba destruyendo bosque nativo categorizado como “amarillo” (protegido por la Ley de Bosques).

“Se convoca a las apuradas solo para intentar levantar la cautelar y seguir con la devastación”, afirmaron desde el Foro.

Cómo participar

A pesar de las críticas al formato virtual, las organizaciones sociales instan a los vecinos a ingresar al portal oficial y dejar constancia de su rechazo para evitar que el proyecto obtenga la “licencia social” que necesita para continuar.

* Portal de consultas: berazategui.gob.ar/consultaspublicas

* Fecha límite: 26 de diciembre de 2025.