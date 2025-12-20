Lanús Gobierno invita a la comunidad lanusense a acercarse a una nueva edición del Paseo de Compras 25 de Mayo, situado en la calle Santiago Plaul Nº 3201, en Lanús Oeste, durante el lunes 22, el martes 23 y el viernes 26 de diciembre, de 17 a 20.

Las vecinas y los vecinos que vayan tendrán la posibilidad de conocer una variada oferta de productos elaborados por las emprendedoras y los emprendedores locales, a precios populares.

De esta forma, el Municipio promueve el desarrollo del consumo en el distrito e impulsa la labor de los emprendedores y las emprendedoras de la ciudad, ofreciéndoles un espacio para promocionar su trabajo.