El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, encabezó esta mañana la inauguración de la sede de la Secretaría de Salud municipal, ubicada en Av. Belgrano 2855. Estuvo acompañado por la secretaria de Salud, Virginia Algañaraz, y los directores del Hospital Perón, Fabián Crespo y el del Hospital Fiorito, Luis López.

Durante la ceremonia, Ferraresi subrayó “la importancia de invertir en salud” y alentó a “trabajar y abordar la salud, e ir a donde se necesite”.En ese sentido, Algañaraz coincidió: “En Avellaneda la salud no se ajusta y no se negocia”.

Con una inversión de $684.567.459, el edificio ubicado en Sarandí ahora cuenta con nuevas oficinas administrativas en planta baja, primer piso y segundo piso; la oficina de atención de la Línea 107; la reorganización y puesta en valor de áreas internas; la renovación y adecuación de instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización; la impermeabilización y mantenimiento de cubierta; la nueva fachada e instalación de equipamiento y mobiliario completo.

Del acto también participaron el secretario de Seguridad, Alejo Chornobroff, y el de Obras Públicas, Gastón Seillan, personal de salud, vecinos y vecinas.