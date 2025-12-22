MUNICIPIO DE QUILMES Y HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INFORMAN

El Municipio de Quilmes informa que este lunes 22 de diciembre de 2025, el Honorable Concejo Deliberante aprobó, por amplia mayoría y con el acompañamiento de los distintos bloques, un Plan Integral de Ordenamiento Urbano y Vial, orientado a mejorar la circulación, la seguridad vial y el uso del espacio público en todo el distrito.

La implementación de esta ordenanza constituye un paso fundamental para modernizar la gestión del tránsito, fortalecer el cumplimiento de las normas vigentes y brindar respuestas concretas a una demanda histórica de vecinos y vecinas. El nuevo marco normativo incorpora herramientas tecnológicas y criterios claros que permitirán reducir la congestión vehicular, ordenar el estacionamiento y disminuir las infracciones.

Entre los ejes centrales del plan se encuentra la reorganización del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), que será implementado mediante un proceso de licitación pública, transparente y abierta, al cual podrán presentarse todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en el pliego correspondiente. Cabe destacar que la ordenanza contempla la contratación de manera formal de aquellos que cumplían informalmente dicha tarea, asegurándole aportes jubilatorios, obra social, entre otros derechos laborales.

En el marco del tratamiento de esta ordenanza, durante el día de la fecha se registraron hechos de violencia protagonizados por un grupo de aproximadamente 30 personas que, encapuchadas y arrojando piedras, intentaron ingresar al recinto del Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de impedir el normal desarrollo de la sesión (fotos).

Desde el Municipio de Quilmes se respeta y garantiza el derecho a la protesta y a la libre expresión, pero se repudia de manera categórica cualquier hecho de violencia, entendiendo que ese no es el camino para manifestar diferencias u opiniones.

Frente a las reiteradas denuncias por los inconvenientes generados por cuidacoches informales en el centro de Quilmes, el Municipio de Quilmes reafirma su decisión de no ceder ante presiones ni realizar adjudicaciones arbitrarias, garantizando que la implementación de este sistema se realice con criterios de transparencia, legalidad, equidad y en defensa del interés público.

Este plan integral reafirma el compromiso del Municipio y del Honorable Concejo Deliberante con una ciudad más ordenada, segura y pensada para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad quilmeña.