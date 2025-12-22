El Estacionamiento Medido en Quilmes da mucho para hablar. Y más cuando un grupo de delincuentes rompieron a piedrazos todo lo que se les cruzaba por delante cuando trataron de ingresar al Concejo Deliberante. Mientras todo pasaba, la intendenta en licencia de Quilmes y actual diputada bonaerense, Mayra Mendoza, le envió un audio al diputado nacional Juan Grabois.

“Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer”, señala Mayra en el audio al que le envió a Grabois de “faltar el respeto” y de “fomentar la violencia cuando se ofrece orden y la posibilidad de tener un trabajo formal”.

Sin titubear, la Intendenta defendió su legitimidad de haber sido elegida por los vecinos de Quilmes para “ordenar este municipio”. “Hasta lastimando a una vecina que fue a hacer un trámite. No lo voy a permitir”, enfatizó . Y continuò: “Tu forma, tu modo, tu estrategia para querer volver locos al resto y hacer sentir mal a la gente, conmigo no va”.

“Me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representás”, disparó.