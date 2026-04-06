Una vez más, llamó la atención la demostración de “afecto” que el titular del PAMI Regional de Quilmes (UGL XXXVII, que incluye Berazategui y Florencio Varela), Esteban Hoyos Camean, abogado y referente de La Libertad Avanza, tiene para con las intendentas de Quilmes. Primero fue para con Mayra Mendoza durante la asunción de los concejales quilmeños cuando Hoyos no titubeó –luego de entregar medalla y diploma a la edil Morguen- en subir al estrado para darle un beso a Mayra Mendoza. Hecho que generó ruido puertas adentro de La Libertad Avanza. Una situación similar vuelve a repetirse durante el acto central del reconocimiento a los Veteranos de Malvinas, cuando Hoyos coloca una corona junto a dos de sus pares y decide ir a saludar con un beso a la intendenta interina Eva Mieri. Tal fue la situación que Mieri se mostró sorprendida, mientras sus acompañantes salían de la escena.