El intendente de Berazategui, Carlos Balor, continúa con sus recorridas y visitas a diversas sociedades de fomento, bibliotecas, y centros de jubilado. También mantiene encuentros con representantes de otras organizaciones sociales y empresariales.

En la Sociedad de Fomento Sarmiento, compartió una tarde con su Comisión directiva y con los vecinos de la zona. "Estoy muy emocionado, hay mucha gente conocida. Esto es un ida y vuelta, un mano a mano con los vecinos y vecinas. Queremos generar cosas para el barrio", expresó Carlos Balor durante la visita.

Y agregó: "Necesito su ayuda, cuenten con nosotros, siempre vamos a estar. Eso es lo que nos enseñó el Dr. Juan José Mussi. Vamos a cumplir con su legado y a terminar su gestión". Durante la tarde, el Intendente descubrió una fotografía del Dr. Mussi en el mural de la institución, a modo de homenaje; compartió una mateada con los vecinos y respondió sus inquietudes.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Fomento, Verónica Ulianow, destacó: "Tuvimos la grata visita del intendente Carlos Balor, quien respondió a las dudas y consultas de los vecinos. También recordamos al Dr. Mussi. Esta visita significa un importante acompañamiento para la institución, para seguir creciendo y fortaleciéndonos".

En el Centro de Jubilados 18 de Marzo celebró su 33° Aniversario con un encuentro que reunió a vecinos. En su discurso, Balor indicó: "Me gusta estar acá. Juan José Mussi siempre venía cuando ustedes cumplían años y nosotros vamos a seguir estando al lado de las personas mayores, ayudando a los Centros de Jubilados y siguiendo su legado".

En tanto, el presidente del Centro de Jubilados 18 de Marzo, Pedro Maltes, aseguró: "Gracias de corazón al intendente Carlos Balor, por acompañarnos hoy como siempre lo hacía el Dr. Juan José Mussi. También agradecemos a todos los mayores que nos acompañan día a día. Estamos contentos de compartir entre todos nuestro cumpleaños".

En su visita la Sociedad de Fomento San Carlos, Balor celebró el 71° Aniversario de la Institución, donde entregó un subsidio. "Visitamos muchas veces el barrio San Carlos porque, junto al Dr. Juan José Mussi, hicimos grandes mejoras: iluminación LED, arreglos de calles y obras que transformaron la vida del barrio". Y agregó: "El Dr. Mussi siempre estuvo muy cerca de los vecinos, siempre atento a sus necesidades, y nosotros vamos a honrar ese legado. Éste es el equipo que él formó y no les vamos a fallar".

Por otro lado, Marcelo Brítez, presidente de la Sociedad de Fomento, destacó: "Tenemos muchas actividades, como el Centro Cultural Municipal N° 5 con más de 580 inscriptos; artes marciales, patín, gimnasia artística, folclore, entre otras. Queremos agradecer al intendente, Carlos Balor, por su presencia y por apoyarnos siempre".

A lo largo del festejo hubo exhibiciones de disciplinas que se realizan en la entidad, como gimnasia artística y folclore. Los subsidios forman parte de los programas de entrega de aportes económicos a entidades intermedias, dispuestos con el objetivo de contribuir al desarrollo de las instituciones de Berazategui.

Mientras que en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano, Balor se reunió con integrantes de la Comisión Directiva, a quienes les entregó un subsidio.

"Entregamos este subsidio a la Biblioteca Popular Manuel Belgrano para acompañar su trabajo y sostener este espacio que educa y contiene", indicó Balor. Y destacó: "Este año cumple su 102° aniversario y sigue siendo un punto de referencia cultural de Berazategui".

Por su parte, Domingo Oscar Patanella, ex presidente de la Comisión de la Biblioteca Popular, aseguró: "El subsidio es una gran ayuda para nosotros. Agradecemos mucho al Intendente por acompañarnos y visitarnos".

La Biblioteca Popular Manuel Belgrano cuenta con cerca de 700 socios y socias (entre activos y vitalicios), y con 59.500 libros.