El próximo domingo 12 de abril, el Centro Tradicionalista Fortín Quilmes vestirá sus mejores galas para celebrar la gran reinauguración de su Sector Social. La jornada, que promete ser un punto de encuentro para la familia y los amantes de las costumbres criollas, se llevará a cabo en su sede ubicada en la intersección de Italia y Videla, en la Ribera de Quilmes.

Las actividades comenzarán formalmente al mediodía con el tradicional Izamiento del Pabellón Nacional, seguido a las 12:30 hs por un emotivo homenaje y colocación de la palma a los socios fallecidos de la institución.

Un almuerzo criollo y variadas propuestas

A partir de las 13:30 hs, se servirá un almuerzo completo que incluye empanadas, chorizo, morcilla, asado, pechito de cerdo, pollo, ensaladas y helado. El valor de la tarjeta ha sido fijado en $30.000 (sin bebida).

Más allá de lo gastronómico, quienes se acerquen podrán disfrutar de:

• Exposición de recados y ponchos, una muestra de platería y tejidos tradicionales.

• Puestos de artesanías locales.

• Sorteos sorpresa para los asistentes.

Información importante

Desde la organización informaron que el predio cuenta con estacionamiento propio para mayor comodidad de los visitantes y destacaron que la jornada no se suspende por lluvia.

Para asegurar su lugar, los interesados deben realizar reservas previas comunicándose a los siguientes números:

• Lili: 11-5799-1142

• Claudia: 11-3110-9293

• Vanesa: 11-6601-2102

• Ariel: 11-5933-2291