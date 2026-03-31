La disputa por las tasas municipales sumó un capítulo de alto voltaje. La intendenta de Quilmes (en licencia) y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, utilizó sus redes sociales para responderle de forma tajante al ministro de Economía, Luis Caputo, tratándolo de estar desconectado de la realidad social.

El origen del conflicto: Tasas bajo la lupa

La mecha se encendió cuando Caputo publicó en X detalles de una reunión con los capos de las grandes cadenas de supermercados (Coto, Carrefour, La Anónima, entre otros). Según el ministro:

• El mayor obstáculo actual para el sector son las tasas municipales.

• Apuntó contra distritos como Lanús, Pilar y Quilmes, detallando que en este último la presión llega al 4,05% con adicionales.

• Sentenció que estos cobros no corresponden por "falta de contraprestación".

La contraofensiva de Mendoza

Mendoza no se quedó callada y disparó un hilo de respuestas donde acusó al funcionario de priorizar la "timba financiera" sobre la crisis productiva. Entre sus puntos más fuertes, destacó:

• Parálisis económica: Criticó que el ministro se enfoque en tasas mientras las fábricas están a media máquina y el desempleo escala.

• Deuda millonaria: Denunció que el Gobierno Nacional le debe a la Provincia de Buenos Aires más de 14 billones de pesos, provocando un "abandono" en seguridad y obra pública.

• Gestión ausente: Retrucó el argumento de la contraprestación afirmando que, bajo esa lógica, Nación no debería cobrar impuestos porque "ha abandonado la gestión por completo".

"Visite un hospital, una pyme, una escuela, que ahí se va a encontrar una realidad muy distinta de las mesas de dinero que le gusta frecuentar", sentenció la dirigente quilmeña.