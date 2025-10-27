La Policía de Quilmes logró desmantelar una cocina clandestina de drogas, también utilizada para acopio. El operativo, que oportunamente se inició tras un llamado al 911, culminó con el secuestro de 7 kilos y medio de cocaína y maquinaria utilizada para el fraccionamiento. También se secuestraron precursores químicos, elementos de corte y armas de fuego.

El personal policial ingresó a la vivienda, en la calle Unamuno, autorizado por la U.F.I. N° 02, y encontró en el dormitorio principal la totalidad del cargamento. La droga estaba distribuida en grandes panes compactos y numerosas bolsas fraccionadas, lista para su distribución.

La magnitud de la operación se confirmó con el secuestro de dos prensas hidráulicas, siete balanzas de precisión, y precursores químicos como ácido bórico y alcoholes. Estos elementos demuestran que el inmueble era utilizado como un punto de "cocina" y acopio a gran escala. Además, se incautaron dos pistolas calibre 9mm; una de ellas, marca Browning, tenía un Pedido de Secuestro Activo por robo.

La Fiscalía N° 20 (Área Temática Estupefacientes) tomó intervención y dispuso la apertura de una causa por "Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización". La UFI N° 02 continúa con la investigación por "Averiguación de Ilícito" para determinar la identidad de los responsables del inmueble.