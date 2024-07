La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, estuvo presente este sábado y domingo en el Polideportivo Ciudad de los Deportes Juan Domingo Perón, de San Francisco Solano, donde se llevó adelante el lanzamiento del programa “Vacaciones Somos Quilmes 2024”, que este fin de semana contó con actividades culturales, recreativas e infantiles en conjunto con el Gobierno Provincial, para que las familias puedan disfrutar durante el receso invernal, hasta el domingo 28 de julio, con entrada libre y gratuita en diferentes espacios culturales y museos del distrito.

“Estamos aquí abriendo estas vacaciones de invierno junto al Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, comenzando con una jornada recreativa para los niños, las niñas y para toda familia. Esta articulación con Cultura de la Provincia de Buenos Aires y su presidenta Florencia Saintout, una compañera, una amiga nos aporta mucho para que las familias puedan tener diferentes opciones para poder divertirse y disfrutar en este invierno con sus hijos y sus hijas”, señaló Mayra.

La Jefa Comunal afirmó: “Queremos ofrecerle a nuestra comunidad una agenda con diferentes propuestas culturales, artísticas, deportivas para que puedan disfrutar las vacaciones de invierno en Quilmes, en un contexto adverso, difícil, donde cuesta salir a pasear porque la plata no alcanza, y cada vez cuesta más tener un mango. Con un Estado Municipal y Provincial presentes y trabajando en conjunto, queremos ofrecer una propuesta recreativa de ocio para que los niños y las niñas de Quilmes sean felices”.

En el flamante predio ubicado en avenida Ferrocarril Provincial y calle 853, este fin de semana también se llevó adelante el programa bonaerense “Vacaciones Divertidas”, en un trabajo articulado de la Comuna con el Gobierno Provincial, a través del Instituto Cultural, con festivales para las infancias con la actuación de Los Rockan, Hugo Figueras, Cazurros y Melocotón Pajarito, junto a muchas actividades, talleres, inflables, circo y juegos para toda la familia.

En este sentido, una vecina de la zona, Estefanía Sol contó: “Me parece genial esto porque es un lugar súper grande para los chicos con actividades al aire libre y gratuitas que es importante en este tiempo. Me encanta el Polideportivo, es una obra hermosa y era algo que necesitábamos”. A su vez, Estefanía Andrada dijo: “Todo muy lindo, trajimos para comer y tomar mate. Está bueno que sean actividades gratuitas porque hay gente que no tiene para poder llevar a sus hijos a otro lugar. Y Marta Piane expresó: “Me encanta que el Municipio haya organizado esto porque acá hay mucha gente que no puede llevar a sus hijos a otro lugar. Es hermoso para que los chicos disfruten. Esto es parte de las cosas buenas que hace Mayra por los vecinos de Solano”.

Durante todo el receso invernal habrá muestras en las sedes culturales locales y shows itinerantes que recorrerán todos los barrios de Quilmes y que se pueden consultar en la página web de la Municipalidad. Para conocer el cronograma de actividades, ingresar a la Agenda Cultural que está dentro de la página web del Municipio de Quilmes, en el link https://quilmes.gov.ar/agenda/cat.php?c=15 donde está el detalle de los días, horarios y lugares en los que se realiza cada una atracciones.

De esta manera, las familias quilmeñas podrán disfrutar de shows de música; teatro; talleres de todo tipo; muestras de arte, tecnología y ciencias; arqueología; títeres; cine; circo; magia; juegos y deportes; cuentos; danza, y todo tipo de actividades para todas las edades y de manera gratuita.

Participaron de la actividad, el vicepresidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, José Ignacio Rossi; el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Joaquín Desmery; el subsecretario de Deportes y Entidades local, Nicolás Mellino; el director general de Políticas Socioculturales, Leandro Cepeda; el director del CGPC de San Francisco Solano, Ramón Arce; el director de la Base Operativa de San Francisco Solano, Marcelo García; el defensor adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Ángel García, y la concejala Florencia Hernández.