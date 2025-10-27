En un escenario de menor afluencia de votantes en las elecciones legislativas del 26 de octubre, Quilmes se destacó como la excepción en el sur del conurbano bonaerense. Mientras la mayoría de los distritos vecinos vieron una disminución en los sufragios para el oficialismo, Fuerza Patria logró sumar más de 1.300 votos en este municipio, consolidando su caudal electoral.

El dato cobra mayor relevancia si se considera que votaron 20 mil personas menos que en la elección provincial anterior. Con este incremento, Fuerza Patria alcanzó el 45,7% de los sufragios en Quilmes, según el escrutinio provisorio.