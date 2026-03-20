Organizaciones sociales realizaron un mural en Rep. del Líbano y calchaquí, para recordar a los 30.000 desaparecidos.

En el marco del 50° aniversario del Golpe cívico militar de Estado en 1976, militantes de distintas organizaciones sociales llevaron adelante una jornada de mural colectivo en el espacio público.

Con la consigna “Nunca Más” y la memoria de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos, reafirmando el compromiso con la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

"El mural es una expresión política y colectiva frente a los intentos de negacionismo del gobierno de Milei, sosteniendo la memoria como una práctica activa y militante", señalaron.

A 50 años, la consigna sigue siendo "Nunca Más".