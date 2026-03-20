La Municipalidad de Berazategui informa cómo funcionarán las distintas Dependencias durante el lunes 23/03 (día no laborable puente) y el martes 24/03 (feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).

En primer lugar, se solicita a los vecinos y vecinas sacar sus residuos domiciliarios el domingo 22, en el horario habitual. Los días 23 y 24 de marzo el servicio de recolección funcionará con normalidad.

Para urgencias médicas, los siguientes Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) permanecerán de guardia las 24 horas:

- CAPS N° 1 Dr. Javier Sábatto: Av. 14 e/ 131 y 132, Berazategui Oeste.

- CAPS N° 2: calle 159 e/ 54 y 55, Hudson.

- CAPS N° 3: calle 457 A y 415, Gutiérrez.

- CAPS N° 5: calle 159 B e/ 23 y 24, Berazategui.

- CAPS N° 11: calle 517 y 611, Ruta 36 (ex Ruta 2) km 38,5, El Pato.

- CAPS N° 14: calle 151 A y 35, Plátanos.

Además, estará disponible el servicio de ambulancias y de atención de emergencias (SAME/CEM), al que podrán comunicarse marcando el 107 o el 4356-9215. El 23 y 24 de marzo también funcionarán los siguientes puntos de vacunación:

-Vacunatorio Mujeres de Malvinas (Calle 52 B e/ 134 y 135 A, Hudson), de 8.00 a 16.00.

-Posta fija de Av. 14 y 147, de 10.00 a 13.00 (Se suspende en caso de lluvia).

En tanto, el área de Alumbrado Público cumplirá guardia para atender emergencias; al igual que Servicios Sanitarios, que garantizará las de agua y desobstrucción de cloacas, ambos días.

Se podrán llevar residuos voluminosos, como ramas, escombros, tierra, muebles, aparatos electrónicos y chatarra, al Centro Municipal de Gestión Sustentable (Av. Padre Mugica -33- y 162), ambos días, de 6.00 a 12.00.

A su vez, los tres Centros de Operaciones Municipales (COM) -Berazategui, Ranelagh y Gutiérrez- responderán los llamados de emergencia las 24 horas y en forma rotativa, al 0800-999-2525/0247.

Asimismo, la Dirección de Asistencia a la Comunidad -dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes- solo brindará atención el lunes 23/03 de 8.00 a 14.00, en el 1er Piso del Edificio Municipal (Av. 14 e/ 131 y 131 A). Quienes lo requieran, pueden comunicarse al 4356-9200 (Int. 1319/1322/1122/1123).

Se informa, también, que el Cementerio Parque Municipal (Av. Milazzo y 368 B) atenderá consultas administrativas de 8.00 a 12.30; y permanecerá abierto hasta las 17.00 para visitas, tanto el 23 como el 24/03.

Finalmente, el área de Licencias de Conducir permanecerá cerrada en estas fechas.