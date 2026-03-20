En la cumbre del PRO en Parque Norte, la diputada provincial María Sotolano fue una de las voces que tomó protagonismo al poner el acento en lo que viene para el espacio y en la necesidad de crecer en todo el país y en la provincia de Buenos Aires, donde vamos a construir una alternativa real al modelo de Axel Kicillof y de La Cámpora. El PRO tiene equipo, experiencia y convicción para ofrecer un camino distinto, con más gestión, más libertad y mejores oportunidades para los bonaerenses”.

Durante el encuentro, que contó con la presencia del expresidente Mauricio Macri, Sotolano dejó en claro el rumbo que buscan consolidar: “Nuestro enfoque es avanzar y consolidar una alternativa en todo el país, sosteniendo la gestión y preparando una transformación que mejore lo iniciado en 2015”, señaló. El mensaje se dio en un contexto donde Macri, si bien respaldó el rumbo del Gobierno nacional, no dejó de marcar diferencias: “El próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real”, planteó el exmandatario, al tiempo que remarcó que el apoyo del PRO no es un cheque en blanco.

En esa misma línea, Sotolano insistió en que el partido tiene que proyectarse hacia adelante, armando una alternativa fuerte en el interior del país, y más aún, en la provincia de Buenos Aires “que es donde tenemos la batalla más fuerte contra el kirchnerismo”. También remarcó los valores que, según dijo, siguen marcando la identidad del espacio: el mérito, la libertad y la idea de gestionar para mejorarle la vida a la gente. El encuentro dejó la sensación de un PRO que acompaña el rumbo actual, pero que también quiere tener un rol propio en lo que viene. Con dirigentes como Sotolano ganando lugar en Quilmes y en la Tercera, el espacio empieza a mostrar quiénes van a empujar esa nueva etapa.