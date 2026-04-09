El escritor Damián Castro presentará su libro El Símbolo. Siete vidas con mi padre el próximo viernes 24 de abril de 2026 a las 20:30 hs (puntual), en el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La actividad se realizará en la Sala Horacio González (H.G), Pabellón Ocre, y contará con la participación del autor junto a sus editoras, María Victoria Castro y Josefina Castro.

La obra propone un recorrido narrativo a través de distintas épocas y experiencias de vida, unidas por un eje central vinculado a la memoria, la identidad y el vínculo entre padre e hijo. Con una impronta profundamente emocional, el libro invita a reflexionar sobre aquellas historias que trascienden el tiempo.

El evento reunirá a más de 70 invitados y formará parte de las actividades culturales destacadas de la feria.

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