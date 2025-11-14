El desarrollo está compuesto por cuatro unidades, entre dúplex y de dos ambientes, construidos con materiales de calidad, diseño moderno y una impronta que busca conservar la identidad barrial.

Las unidades ya se encuentran en alquiler y pueden visitarse coordinando una cita con ambas inmobiliarias. El lugar cuenta con cochera descubierta.

Ignacio Radaelli Fernández destacó el valor afectivo del lugar. Contó que en ese terreno vivieron sus abuelos, con muchas historias y recuerdos familiares ligados a la propiedad.

Ese vínculo fue una de las razones que lo impulsó a encarar el proyecto, aprovechando la solidez de las bases originales, de estilo italiano, que fueron reforzadas y adaptadas a las necesidades actuales. “La intención fue mantener el espíritu del barrio, lograr algo acorde y que no desentone”, remarcó.

Por su parte, Daniel Lencz brindó detalles técnicos de la construcción y subrayó el uso de materiales de primera línea, el diseño funcional de los espacios y el cuidado en cada terminación. Según explicó, la obra se desarrolló con rapidez, manteniendo siempre un criterio de buen gusto y practicidad.

Los departamentos (cuatro de 3 ambientes y dos de 3 ambientes) ya están disponibles para alquiler y quienes deseen conocerlos pueden solicitar una visita a través de IRF Inmobiliaria o Lencz Bienes Raíces.