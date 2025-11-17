La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó este lunes los trabajos de puesta en valor que se están llevando adelante en el puente 14 de Agosto, que tienen como objetivo la reconstrucción integral de esta importante estructura que conecta el este y el oeste de la ciudad, y que por su ubicación, constituye un cruce estratégico.

“Tenemos por delante 8 semanas de obra, que se planificó para poder tener más seguridad y mejores condiciones de tránsito, por lo que les pido a los vecinos que banquen, que si bien es bastante tiempo de trabajo el que queda, era muy importante hacer el mantenimiento de este puente, que además va a quedar renovado, con mejores luces y señalización, para que esté en perfectas condiciones, y que haya más avances y progreso para Quilmes”, destacó Mayra.

A su vez, la Jefa comunal subrayó los problemas referidos a limpieza y mantenimiento de las cloacas que debe realizar la empresa AySA, que es un organismo que depende del Gobierno Nacional: “Hay un tema que aprovecho para comentarle a nuestros vecinos, que seguramente estén sintiendo mal olor en estos días, y esto tiene que ver con una falta de tareas de AySA, de la que es responsable el gobierno nacional de Javier Milei, tanto en el mantenimiento de las cloacas de Quilmes como en otros municipios más”.

“Hace ya dos años que no hay mantenimiento de cloacas, todo es subterráneo pero cuando pasa tanto tiempo y no se mantiene, no se limpia ni drena, comienza a verse reflejado en la superficie; y lamentablemente no solamente lo vemos sucio y feo, sino que es peligroso para la salud de nuestros vecinos. Así que desde el Municipio hemos hecho el reclamo correspondiente para pedirle a las autoridades de AySA y al presidente Javier Milei que se hagan cargo de las responsabilidades que tienen con la población, en este caso, de Quilmes, del conurbano bonaerense, pero también de toda la Argentina”, sostuvo.

En este marco, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública local, Ceci Soler, aseveró: “Esta es una repavimentación completa, vamos a garantizar las condiciones para que sea seguro y cómodo transitar de un lado hacia otro. Frente al abandono y a la paralización de la obra pública del Gobierno Nacional, en Quilmes, de la mano de nuestra intendenta Mayra Mendoza, seguimos trabajando en más obras para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

Los tareas que se llevan adelante para esta obra con financiamiento 100% municipal, consisten en la reconstitución de la superficie rodante con repavimentación, 600 metros de bacheo, recomposición de losas rotas y de juntas de dilatación, sellado de fisuras, trabajos de pintura y demarcación, emparejamiento de superficie con carpeta asfáltica de alta resistencia. A su vez, se pondrán en valor los sistemas periféricos de iluminación, señalización y desagües.