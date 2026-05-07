La Municipalidad de Quilmes, en articulación con la Universidad de Buenos Aires, presentará el próximo miércoles 14, a las 18.30, el lanzamiento oficial de la Usina de Gestión Deportiva y Comunitaria, un ciclo de capacitación destinado a dirigentes deportivos, referentes sociales y miembros de instituciones comunitarias.El encuentro inaugural se realizará en el Teatro Municipal de Quilmes y contará con la participación especial de Julio Lamas, reconocido entrenador de básquetbol y medallista olímpico, quien brindará una charla sobre liderazgo, formación y gestión deportiva.

La propuesta formativa se desarrollará a lo largo de ocho encuentros, con una frecuencia mensual hasta fin de año, y contará con certificación académica de la Universidad de Buenos Aires. Los interesados en participar del curso, deben anotarse llenando la forma en este link: https://forms.gle/gs2XCqYBao7qKtYm9

La segunda jornada ya tiene fecha confirmada: será el 9 de junio y tendrá como invitada especial a Noel Barrionuevo, histórica integrante de Las Leonas y medallista olímpica con la Selección Argentina de Hockey.

La Usina se propone como un espacio de intercambio de ideas, experiencias y herramientas de gestión entre dirigentes, entrenadores y actores del entramado deportivo local. El objetivo es fortalecer las instituciones deportivas y comunitarias mediante un espacio formativo de calidad, acompañado por referentes del deporte, responsables académicos e investigadores.

El ciclo abordará distintas temáticas vinculadas al desarrollo comunitario, la gestión institucional, la prevención y el cuidado en clubes, la comunicación, la modernización tecnológica y la articulación entre organizaciones deportivas y el sector público y privado.

Con esta iniciativa, Quilmes apuesta a consolidar una red de dirigentes deportivos capacitados, fortaleciendo el rol social de los clubes y promoviendo el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo comunitario.