La provincia de Buenos Aires guarda historias fabulosas que atrapan hasta a las personas menos curiosas. En el municipio de Bragado, pobladores y edificios añejos son testigo de antiguas intrigas que dejaron huellas imborrables. En Mar del Plata, distrito de General Pueyrredón, el imponente Torreón del Monje que se alza frente al mar, es guardián de una tragedia ocurrida en el siglo XVI.

Misterios y mitos: un caballo indomable y el alma perdida

Hay varias versiones que cuentan los orígenes de la leyenda que originó el nombre Bragado. Todas representan un fin común: la libertad.

“La historia del caballo representa nuestra identidad como pueblo, nos diferencia de cualquier otro lugar y dio nacimiento a la Fiesta Nacional del Caballo”, expresó Guillermo Toro, coordinador de Turismo local.

Según el profesor de geografía, astrónomo y meteorólogo Federico Rodríguez, durante la colonia la zona era conocida como la laguna Bragado Grande. Allí andaba un caballo libre, solitario, de pelaje marrón y una franja blanca en su panza, que los pobladores intentaban atrapar sin éxito.

Cuenta la leyenda que, en alguna laguna de la zona, indios y milicianos acorralaron al potro y este se lanzó a las aguas eligiendo la muerte antes que quedar prisionero. “El Padre Meinrado Hux lo describía como el símbolo de fuerza y bravía que también caracteriza a la población del lugar. Este caballo, mirando al horizonte, es el escudo de la ciudad”, afirmó Rodríguez.

Otro relato sobre el nombre destaca la resistencia de los pueblos originarios contra los conquistadores porque muchos nativos prefirieron luchar y resistir antes que perder su libertad. “Sea como sea el simbolismo, lo que se representa es la rebeldía”, agregó.

A unos pocos kilómetros, la estancia Montelén, en la localidad Juan F. Salaberry del distrito, también trae sus propios mitos. Fundada en la década de 1870 por Máximo Fernández, experimentó una época muy próspera con actividades agrícolas y ganaderas, y el funcionamiento de una fábrica de quesos y una cremería.

La mansión rodeada de árboles frutales llevó el nombre de La Matilde, en honor a su esposa. Para la crisis de 1890, los problemas económicos se agudizaron y en 1904 lo obligaron a vender la propiedad.

La llegada de Juan Francisco Salaberry a la estancia marcó una nueva era. Embelleció el lugar y lo convirtió en un centro de negocios. Contrató al paisajista Carlos Thays para diseñar jardines exquisitos y hasta incluyó animales exóticos como un oso polar y una pareja de leones.

En 1910, sucedió la tragedia: la hija del cuidador de los felinos salvajes fue desgarrada por una leona cuando se asomó por las rejas de su jaula. Este acontecimiento terrible dejó una sombra sobre Montelén, que marcó el comienzo de fenómenos inexplicables. Aunque la niña fue sepultada en el cementerio de Bragado y la leona sacrificada, se dice que el alma de la pequeña persiste, creando un ambiente misterioso en los alrededores de la capilla Sagrado Corazón.

La estancia y el pueblo tuvieron un auge poblacional que declinó especialmente tras un tornado ocurrido en 1974.

Esta historia fascinante, que abarca momentos de esplendor y declive, se presenta como una experiencia única para quienes están interesados en explorar misterios “Los visitantes cuentan que ven una silueta cerca de las ruinas de la capilla”, manifestó Carla Suarez, guía de Turismo local.

“Un gran molino construído por Domingo Nochetti en base a planos de Gustavo Eiffel, el paisajismo original transformado en monte, las dos palmeras frente a las ruinas de la capilla neogótica donde se hacen visitas guiadas los fines de semana y feriados sirven como telón para eventos fotográficos”, sostuvo la especialista.

Espíritus errantes en el Torreón del Monje

En la ciudad de Mar del Plata, General Pueyrredón, una imponente estructura gótica frente al mar es escenario de una leyenda que incluye a los espíritus que aún rondan el lugar. El edificio del Torreón del Monje fue un encargo del empresario Ernesto Tornquist al arquitecto Carlos Nordmann, en 1904.

Según diversas versiones, el nombre podría ser un homenaje al padre Ernesto Tornero, quien lideró en el siglo XVI el primer asentamiento religioso en las tierras del Río de la Plata, interactuando con los pueblos originarios. Por entonces, el capitán español Álvaro Rodríguez y la india Marina se enamoran, desatando la furia del cacique Rucamará quien toma a la mujer como prisionera.

Los españoles atacan el asentamiento y mientras todos huían Rodríguez descubre a su amada en la cima del Torreón. Estaba con Rucamará, quien sin salida decide arrojarse junto a la joven a los acantilados.

El capitán, abrumado por la tristeza permaneció allí hasta su muerte, dando origen a las leyendas de espíritus errantes. Se dice que en las noches de luna llena, desde el interior del Torreón se escuchan llantos, el sonido de cascos de un caballo y emerge la figura de una mujer joven vestida de blanco desde las olas, llamando al guerrero español.

Esta narrativa, mezcla de amor, tragedia y misterio, espera emocionar y conmover a los y las turistas, brindándoles la oportunidad de explorar el fascinante pasado del Torreón del Monje y sentir la presencia de los espíritus que aún deambulan por sus antiguas paredes.

Dos sitios fascinantes en la provincia de Buenos Aires para desvelar misterios, capturar imágenes increíbles o incluso inspirar relatos de fantasía.

Más información en @turismopba y buenosaires.tur.ar