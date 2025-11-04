Un cadete de la Policía Bonaerense, Cristian Moyano, murió luego de ser víctima de una presunta golpiza dentro de la Unidad Penitenciaria N° 24 de Florencio Varela, donde estaba detenido por una denuncia de abuso sexual.

El hecho se conoció hoy, pero ocurrió el pasado sábado, donde el fallecido había sido trasladado a un pabellón de mediana seguridad tras ser trasladado de una comisaría de San Isidro.

Los cinco agentes penitenciarios están imputados por homicidio doblemente agravado, por ser cometido con alevosía y por ser integrantes del servicio penitenciario. Decisión que tomó el titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº 9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios, fiscal Christian Granados, luego de visualizar el cuerpo de Moyano.

Además, el fiscal Christian Granados pidió el secuestro de 20 teléfonos celulares para ser peritados.