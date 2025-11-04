Tras las primera dos denuncias de guardavidas contra el concejal quilmeño Ariel Burtoli, el edil apuntado no titubeó en salir al cruce de las denuncias judiciales garantizando que querellará a los denunciantes por falsas denuncias.

Y señaló que desde hace 20 meses es “víctima” de una “interminable persecución política”, que, según lo afirmado en un comunicado, Burtoli no duda en recordar la banalización de su camioneta, el robo de su celular y las amenazas recibidas a él y su familia.