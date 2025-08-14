El Obispado de Quilmes informó que frente a versiones erróneas que han circulado por diferentes canales en relación al funcionamiento del Hogar Papa Francisco, Cáritas diocesana de Quilmes acerca tranquilidad a los residentes y aclara que el Hogar cerrará temporalmente en septiembre por un corto tiempo, para una reestructuración interna.

"El Hogar Papa Francisco de Florencio Varela recibe a familiares de personas internadas en el Hospital El Cruce del interior de la provincia y del país, de bajos recursos, y que tienen necesidad de ser recibidos para acompañar el tratamiento de sus seres queridos", señalaron a través de un comunicado.

Asimismo, "este cierre temporal se dará cuando los familiares de los actuales residentes terminen el tratamiento, a fin de no discontinuar la atención de ninguna familia que necesite un lugar para estar resguardada".

"El Hogar Papa Francisco se sostiene únicamente con aportes del Obispado de Quilmes, de Cáritas diocesana y de la colaboración de particulares y algún residente. La reestructuración es central para garantizar un buen funcionamiento en un contexto social y económico delicado que impacta de manera directa en Cáritas", finalizó.