El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, recorrieron los trabajos llevados adelante en el marco del Plan de Pavimentación 2025 en Maure (entre Condarco y Rondeau) y Bueras (entre Rondeau y Chilavert), Monte Chingolo.

"Seguimos arreglando las calles de nuestro distrito para optimizar la circulación vehicular, promover el desarrollo del barrio y mejorar la calidad de vida de las y los vecinos”, afirmó el Intendente.

El proyecto incluye un total de 90 intervenciones en la zona comprendida entre las calles Roma, Centenario Uruguayo, Coronel Lynch y Camino General Belgrano.

Los trabajos finalizados hasta el momento son los siguientes:

- Chascomús entre Eva Perón y Pichincha (4 cuadras)

- Guido entre Magdalena y Pirovano (2 cuadras)

- Juncal entre Magdalena y Pirovano (2 cuadras)

- Ituzaingó entre Posadas y Pico

- Magdalena entre 9 de Julio y S. Montevideo (2 cuadras)

- Ituzaingó entre Pico y C. Uruguayo

- Ituzaingó entre Chascomús y Pirovano

- Pringles entre Magdalena y Chascomús

- Alvar Núñez entre B. de los Italianos y De la Peña

- Alvear entre Centenario Uruguayo y Matanza (3 cuadras)

- Albariños entre De La Peña y Méndez

- Méndez entre Albariños y Albarracín

- Cotagaita entre Albariños y Albarracín

- Blanco encalada entre Kloosterman y Cazón

- Cazón entre Bolaños y Alfonsín

- Pringles entre Rondeau y Corvalán (2 cuadras)

- Cavia entre Alfonsín y Pichincha (3 cuadras)

- Monasterio entre Pringles y Eva Perón (2 cuadras)

- Guido entre Cavia y San Carlos (2 cuadras)

- Cavia entre Juncal y Pringles (1 cuadra)

- Kloosterman entre Juncal y D. Álvarez (1 cuadra)

- Pitágoras entre San Carlos y Blas Parera (1 cuadra)

- Kloosterman entre Blanco Encalada y Donato Álvarez

En el marco del Plan Anual de Pavimentación, Lanús Gobierno completó 1000 intervenciones de bacheo y 360 cuadras completas de hormigón y de carpeta asfáltica, con el objetivo de poner en valor la infraestructura vial y mejorar la circulación de los vecinos y vecinas.

Acompañó al intendente, Julián Álvarez, y al secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, María Emilia Aristei.