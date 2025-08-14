El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, recorrieron los trabajos llevados adelante en el marco del Plan de Pavimentación 2025 en Maure (entre Condarco y Rondeau) y Bueras (entre Rondeau y Chilavert), Monte Chingolo.
"Seguimos arreglando las calles de nuestro distrito para optimizar la circulación vehicular, promover el desarrollo del barrio y mejorar la calidad de vida de las y los vecinos”, afirmó el Intendente.
El proyecto incluye un total de 90 intervenciones en la zona comprendida entre las calles Roma, Centenario Uruguayo, Coronel Lynch y Camino General Belgrano.
Los trabajos finalizados hasta el momento son los siguientes:
- Chascomús entre Eva Perón y Pichincha (4 cuadras)
- Guido entre Magdalena y Pirovano (2 cuadras)
- Juncal entre Magdalena y Pirovano (2 cuadras)
- Ituzaingó entre Posadas y Pico
- Magdalena entre 9 de Julio y S. Montevideo (2 cuadras)
- Ituzaingó entre Pico y C. Uruguayo
- Ituzaingó entre Chascomús y Pirovano
- Pringles entre Magdalena y Chascomús
- Alvar Núñez entre B. de los Italianos y De la Peña
- Alvear entre Centenario Uruguayo y Matanza (3 cuadras)
- Albariños entre De La Peña y Méndez
- Méndez entre Albariños y Albarracín
- Cotagaita entre Albariños y Albarracín
- Blanco encalada entre Kloosterman y Cazón
- Cazón entre Bolaños y Alfonsín
- Pringles entre Rondeau y Corvalán (2 cuadras)
- Cavia entre Alfonsín y Pichincha (3 cuadras)
- Monasterio entre Pringles y Eva Perón (2 cuadras)
- Guido entre Cavia y San Carlos (2 cuadras)
- Cavia entre Juncal y Pringles (1 cuadra)
- Kloosterman entre Juncal y D. Álvarez (1 cuadra)
- Pitágoras entre San Carlos y Blas Parera (1 cuadra)
- Kloosterman entre Blanco Encalada y Donato Álvarez
En el marco del Plan Anual de Pavimentación, Lanús Gobierno completó 1000 intervenciones de bacheo y 360 cuadras completas de hormigón y de carpeta asfáltica, con el objetivo de poner en valor la infraestructura vial y mejorar la circulación de los vecinos y vecinas.
Acompañó al intendente, Julián Álvarez, y al secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, María Emilia Aristei.