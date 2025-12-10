Lanús Gobierno prosigue con la ejecución del Plan Anual de Pavimentación en las diversas localidades del distrito, con el cual se finalizaron una serie de trabajos de hormigón y carpeta asfáltica en 360 cuadras completas, como así también se efectuaron 1.350 intervenciones en bacheo y se logró la puesta en marcha la Planta Asfáltica Municipal para mejorar la circulación, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Esta política pública impulsada por el intendente Julián Álvarez desde el inicio de su mandato tiene el objetivo de transformar la infraestructura vial de cada uno de los barrios de la ciudad.

Vale resaltar que las tareas se desarrollaron y continúan haciéndose con recursos propios. Para lograrlo, el Jefe comunal puso en funcionamiento la Planta Asfáltica Municipal que le permitió triplicar su capacidad de producción y, de esa manera, cumplir con los compromisos de gestión asumidos para lograr la ciudad que las y los lanusenses merecen.