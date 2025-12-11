La diputada provincial Mayra Mendoza participó del acto de asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) para el período 2025-2029, la rectora María Alejandra Zinni, y el vicerrector, Daniel Fihman, quienes fueron electos por la Asamblea Universitaria. Del encuentro participaron la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, e integrantes del nuevo gabinete municipal.

“Les deseamos el mayor de los éxitos en el ciclo que hoy se inicia, que afronta el desafío de desarrollarse en el marco de un gobierno nacional que ataca permanentemente a la educación pública. Confiamos en que con su profesionalismo y su vocación por lo que representan las universidades como institución en nuestras comunidades lograrán superar esas adversidades y construir una gestión a la altura de lo que los y las estudiantes necesitan y merecen”, señaló Mayra.

En este marco, resaltó: “Qué importante que una mujer como Alejandra ocupe este espacio tan relevante: excelente para la UNQ por lo que la perspectiva femenina podrá aportar en la toma de decisiones y una responsabilidad como la que sentimos todas aquellas a las que nos tocan ejercer responsabilidades para con quienes siguen luchando por mayor igualdad”.

Estuvieron presentes en la actividad el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery, y las y los secretarios de Gobierno, Florencia Esteche; de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler; de Servicios Públicos, Sebastián García, y de Deportes, Nicolás Mellino, entre otros funcionarios y autoridades de la UNQ.