“Cada sonrisa que vimos en los niños y niñas del hospital nos confirma que la alegría también cura”, expresó la presidenta de la Cooperadora del Hospital de Quilmes, Sandra Torres, al inicio de la jornada en la que se celebró el Día de las Infancias.

La Cooperadora organizó un emotivo encuentro en el que se repartieron juguetes nuevos, acompañados de juguitos y galletitas, a todos los niños internados en el hospital y a aquellos que debieron asistir a la guardia.

La entrega estuvo encabezada por la presidenta Sandra Torres, junto a la vicepresidenta Viviana Fourcade, la secretaria Andrea Grimaux y una comitiva de la comisión directiva. Los juguetes fueron donados generosamente por la empresa quilmeña Rivaplast, cuyo aporte hizo posible que cada niño pudiera recibir un obsequio en esta fecha tan especial.

La iniciativa buscó no solo celebrar, sino también brindar un momento de alivio y felicidad a las familias que atraviesan duros momentos por cuestiones de salud. La risa y la ilusión compartida tuvieron un impacto positivo en el ánimo y el bienestar de quienes hoy necesitan más que nunca apoyo y contención.

Al finalizar la jornada, Sandra Torres destacó: “Agradecemos profundamente a la comunidad y a las empresas locales que nos acompañan. Con cada aporte logramos transformar la realidad de muchos pacientes y sus familias. Invitamos a todos a sumarse, porque juntos podemos hacer mucho más por nuestro hospital”.

Cómo colaborar

Quienes deseen sumarse con donaciones pueden hacerlo a través de la cuenta bancaria de la cooperadora:

ASOC. COOP. HOSP. I.G. IRIARTE

CUIT: 30-57578004-7

Cuenta Corriente Bancaria en Pesos N°: 0010-16166-5 Banco Comafi

CBU: 2990001700101616650000