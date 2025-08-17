Ricardo Romero, líder del gremio de Sanidad (ATSA) en Quilmes, Berazategui y Varela, enfrenta una grave crisis interna. La Agrupación 17 de Octubre, liderada por Mario Pilepich, denunció penalmente a la conducción del gremio por la suspensión "irregular y arbitraria" de Pilepich de su cargo como secretario adjunto.

La Justicia falló a favor de Pilepich, ordenando su restitución inmediata y el pago de los salarios que se le adeudaban desde marzo. Sin embargo, el gremio no lo reconoce en su puesto.

La Agrupación 17 de Octubre, que acusa a Romero de "persecución" a otros trabajadores, anunció que presentará una lista encabezada por Pilepich en las próximas elecciones gremiales, que se llevarán a cabo el 11 de diciembre.

Ante el proceso de Amparo se fijaron audiencias de conciliación siendo requerida la presencia del Secretario General, el cual no se presentó En la fecha el compañero Pilepich ha sido formalmente notificado de la Sentencia Definitiva acaecida en la causa n. 22.682 “PILEPICH MARIO ALEJANDRO C/ ASOCIACION TRABAJADORES DE LA SANIDAD

ARGENTINA – QUILMES S/ AMPARO SINDICAL”, por ante el Tribunal de Trabajo n.4 de Quilmes; la cual HACE LUGAR a la Acción de Amparo Sindical deducida por el actor Mario Pilepich en el marco del art. 47 de la Ley 23.552 y art. 21 de la Ley 15.057, disponiendo las siguientes medidas autosatisfactivas:

1.- RESTABLECER AL ACTOR –con efecto inmediato- EN EL EJERCIDIO DE SUS FUNCIONES como Secretario Adjunto … en las condiciones que lo venía haciendo hasta el 31/03/2025 que fue suspendido … hasta tanto se venza el mandato, … bajo apercibimiento en caso de incumplimientode aplicar astreintes.

2.- DISPONER EL CESE DE LAS MEDIDAS, ACTOS Y CONDUCTAS ANTISINDICALES que impidan, obstruyan u obstaculicen el ejercicio formal y regular de las funciones inherentes al cargo del actor y en las condiciones que las cumplía hasta antes de ser suspendido,… bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de astreintes … y sin perjuicio de las denuncias penales que correspondan.

3.- ORDENAR EL PAGO DE LA ASIGNACION SINDICAL que la demandada adeude al actor desde la fecha de suspensión y continuar abonando las que en lo sucesivo se devenguen hasta que finalice el mandato… dentro de los 10 días … para el caso de incumplimiento … ocurrir por la vía ejecutiva.

Al igual que nuestro Conductor compañero Mario Pilepich, existen otros compañeros que están viviendo la misma situación de persecución y hostigamiento; por cuanto exhortamos a la conducción actual de ATSA QUILMES al cese de las mismas contrario denunciarlos también ante los organismo Administrativos y Judiciales respectivos.

Por ultimo cumplimos en comunicar a la sociedad toda que ya se encuentra fijada la fecha del 11/12/2025 para llevar adelante los comisión del sindicato para la renovación de sus autoridades, en los cuales se presentara esta Agrupación “17 de Octubre” quien llevara a la cabeza de la Lista Celeste y Blanca a nuestro conductor y candidato a Secretario General compañero Mario Pilepich.