El bloque de diputados del PRO está en crisis y podría dividirse después de las próximas elecciones. La tensión se hizo evidente con la reciente votación en la que se rechazaron los vetos del presidente Milei a proyectos de emergencia pediátrica y financiamiento universitario.

La pelea que lo expuso todo

El conflicto estalló este miércoles en el recinto entre el jefe de bloque, Cristian Ritondo, y la diputada Silvia Lospennato. Mientras que Ritondo quería que el bloque se mantuviera unido y votara a favor de Milei, Lospennato y otros diputados votaron en contra de los vetos. Esto llevó a una discusión pública donde Ritondo criticó a los que se rebelaron y Lospennato le recriminó que nadie podía decirle cómo votar.

Las causas del quiebre

La ruptura tiene varias aristas:

* Votos en contra: Un grupo de diputados del PRO no siguió la disciplina del bloque y votó en contra de los vetos, lo que molestó a Ritondo y a los que apoyan firmemente la alianza con Milei.

* Diferencias ideológicas: Hay una división interna. Un sector, más cercano a Mauricio Macri, busca un PRO de centro-derecha, mientras que otro, que incluye a Lospennato y María Eugenia Vidal, quiere un PRO más “progresista”.

* Resentimientos personales: Algunos diputados se sienten “heridos” porque quedaron fuera de acuerdos electorales y por eso están rompiendo con la línea del bloque.

¿Qué va a pasar después de las elecciones?

Todos los consultados por el medio coinciden en que las elecciones de octubre serán clave. El resultado determinará si el bloque se quiebra definitivamente y en qué dirección se moverán los diferentes grupos, ya sea formando una alianza más fuerte con el oficialismo o creando un nuevo espacio. La ruptura parece inminente.