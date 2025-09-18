El sábado 20 de septiembre, Lanús Gobierno llevará adelante una nueva jornada de Sábados de Salud en el Barrio para facilitar el acceso a diferentes prestaciones médicas. La actividad se hará en el Parque Municipal El Ciclón (Colón 4902, Lanús Oeste) de 10 a 14 horas.

Allí, los chicos, chicas y personas adultas podrán utilizar los siguientes servicios en forma gratuita:

Vacunación eventual, estacional y calendario anual completo

Colocación y extracción de implantes subdérmicos anticonceptivos

Aplicación de anticonceptivos inyectables

Testeo Rápido de VIH/Sífilis

Actualización de recetas

Inscripción a programas de Salud

Espacio de primera escucha de Salud Mental

Promoción y prevención sobre hipertensión y diabetes (toma de TA, glucemia y oximetría)

Control de talla y peso.

Consultoría sobre Salud Nutricional

Talleres de salud bucodental, ESI, salud sexual y reproductiva

Recursero sobre consultorios IVE/ILE

También, las personas tendrán a disposición los stands de vacunación antirrábica y desparasitación de perros y gatos. Además, contarán con información sobre: puntos de castración y Clínica Veterinaria Municipal.

Otras prestaciones en salud estarán ligadas al esquema de vinculación con la comunidad, empadronamiento (HSI) e inscripción a SUMAR.

Sábados de Salud en el Barrio se lanzó en agosto de 2024 en la Plaza Villa Obrera, Lanús Este, con la participación de más de 300 personas. En lo que va de 2025, se efectuaron 29 operativos con más de 4.737 atenciones.